Turistas descem Rio Formoso e se perdem na volta em meio à mata, em Bonito

Quatro turistas, entre 20 e 30 anos, precisaram ser resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros, em Bonito, distante 297 quilômetros de Campo Grande, após se perderem em meio à mata enquanto desciam o Rio Formoso. O caso aconteceu nessa quarta-feira (1).

Conforme informações, os militares receberam informação de que os homens estavam perdidos e passaram a fazer buscas. As vítimas desceram o rio com equipamentos de mergulho, mas ao se depararem com uma cachoeira maior, decidiram ir para a mata.

Porém, no retorno, acabaram se perdendo. Ao anoitecer, familiares acionaram o resgate para auxiliar nas buscas. Dessa forma, os socorristas fizeram o trajeto inicial feito pelo grupo de turistas. Durante as buscas, os bombeiros escutaram gritos de socorro e acabaram localizados.

Um dos homens teve uma crise nervosa e precisou ser socorrido para receber atendimento médico. Os outros três não apresentavam nenhum tipo de ferimento. Ao todo, o resgate durou cerca de 3 horas.

