Homem que matou morador de rua em posto de combustível é preso em Dourados

Homem identificado como Marcílio Pereira dos Santos, de 43 anos, foi preso, nessa quinta-feira (2), em Dourados, distante 239 quilômetros de Campo Grande, após matar Marco Antonio Pereira, de 45, encontrado morto no banheiro de um posto de combustível.

A prisão aconteceu por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais). O autor foi encontrado na casa da irmã, no bairro Jardim Esplanada. Aos policiais, disse que ele e a vítima tiveram um desentendimento, resultando em briga. Outro homem, que também é morador em situação de rua, participou do crime e segue foragido.

O crime foi descoberto na manhã de terça-feira (30), quando funcionários encontraram a vítima caída no banheiro do posto. Inicialmente acreditou-se tratar de morte natural, mas como Marco Antonio possuía ferimentos pelo corpo, a perícia foi acionada para identificar a causa da morte.

