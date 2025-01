Polícia Militar Ambiental doa 116 KG de pescado apreendidos na Operação Piracema

Policiais ambientais de jardim realizaram a doação de 116,95 kg de pescado, na terça-feira (31), após liberação da delegacia especializada em crimes ambientais de Jardim. O pescado foi apreendido em atividades de pesca durante o período do defeso no rio Miranda e destinado a instituições filantrópicas do município Guia Lopes da Laguna e Jardim.

A proibição de pescas em rios de Mato Grosso do Sul iniciou no dia 5 de novembro e segue até 28 de fevereiro. “O período de defeso permite que os peixes subam os rios para reprodução. A Operação Piracema é uma resposta concreta ao nosso compromisso com a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade dos rios do Estado. Nossa fiscalização será rigorosa, tanto para preservar as espécies quanto para coibir práticas ilegais que prejudiquem o meio ambiente e a economia local”, destacou o diretor presidente do Imasul, André Borges.

Com a ação, a Polícia Militar Ambiental reafirma seu compromisso com a sociedade, combatendo práticas ilícitas. No entanto, quando o crime já ocorreu, buscamos de forma singular compensar essas práticas, revertendo-as para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade. Acreditamos no bem e trabalhamos incansavelmente por ele.

