Três pessoas morrem e crianças ficam feridas após carro bater em árvore no interior

Durante a tarde de domingo (22), três pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas, entre elas duas crianças, após o carro que estavam a bordo sair da pista, na BR-158, e bater em uma árvore no município de Aparecida do Taboado, a aproximadamente 457 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Rádio JotaFM, havia seis pessoas dentro do veiculo no momento do acidente, incluindo dois homens adultos, duas mulheres adultas e duas crianças, entre 9 e 11 anos de idade.

Um homem morreu no local do acidente, enquanto o segundo homem não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco após dar entrada no pronto socorro. Ambos possuíam 40 anos.

Uma das mulheres, de 30 anos e mãe de uma das crianças, lutou por sua vida por 40 minutos, mas apesar das manobras realizadas pelos socorristas, também não resistiu.

A terceira mulher, gravemente ferida, precisou ser entubada devido aos politraumas e foi transferida para o Hospital Regional de Três Lagoas, enquanto as duas crianças, em estado crítico, foram levadas para a Santa Casa de Campo Grande.

As autoridades locais e as equipes de resgate estão trabalhando para apurar as causas do acidente. Acesse também: Aquidauana terá disputa entre família e novos na política