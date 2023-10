Aquidauana terá disputa entre família e novos na política

[Texto: Daniela Lacerda, Jornal O Estado de MS]

Disputa deve ter decisões internas em partidos nas convenções

As eleições municipais do ano que vem prometem muitas disputas em Mato Grosso do Sul. Uma dessas disputas ocorrerá, com certeza, no município de Aquidauana. O atual prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) está no segundo mandato consecutivo e deixará o cargo, que pode ou não ser para o candidato de sua preferência.

Segundo informações locais, já surgiram nomes de preferência da população e dos partidos. O primeiro, é do ex-vereador Mauro do Atlântico (MDB), e o segundo, o do vereador Wezer Lucarelli (PSDB). Além desses, há os nomes do vice-prefeito, Joaquim Passos, além do presidente da Câmara, Antônio Nilson Pontim (MDB). Outros cogitados são o ex-prefeito, Fauzi Suleiman (MDB), Vanildo Neves, Youssef Saliba, Tiago Roda (PT) e Cipriano Mendes (PT). O MDB ainda tem como interessado o secretário de Turismo de Aquidauana, Youssef Salib.

Para fazer seu sucessor, o prefeito Odilon terá que enfrentar antigos adversários, incluindo o ex-prefeito e ex-deputado estadual Felipe Orro (PSD), que pretende participar do pleito. A disputa entre as famílias do prefeito e de Felipe Orro, seu sobrinho, existe há anos no município e em 2024, deve se repetir.

Inclusive, Orro não é um dos indicados pelo atual prefeito para sentar na sua cadeira, em 2024. O que se tem de definitivo é que, até a definição dos nomes, muitas reviravoltas podem acontecer e caberá aos aquidauanenses analisar e escolher a melhor opção para o município, para os próximos quatro anos.

Felipe Orro declarou, ao jornal O Estado, que tem recebido grande apoio para sua pré-candidatura, de correligionários e amigos e que mantém as conversas politicas. “Eu tenho tido grande apoio por amigos e correlegionários, estou conversando com outros candidatos, lideranças e com a população”, disse. Ainda segundo ele, se o bom senso prevalecer e todos pensarem em Aquidauana, pode ser que se chegue a um consenso. Fizemos algumas pesquisas internas, onde nosso nome aparece muito bem colocado, em primeiro lugar”, declarou.

Outro pré-candidato confirmado é o atual vice-prefeito de Aquidauana, Joaquim Passos. Ele está otimista para a disputa, no ano que vem. Nascido em Aquidauana, o empresário acredita que por ser novo na política, isso lhe dá uma vantagem frente aos concorrentes. Sua primeira experiência política foi assumir como vice-prefeito. Agora, o pré-candidato estuda uma mudança de partido para concorrer em 2024. Passos já foi do PP (Progressistas), foi para Patriotas e pode sair para concorrer pelo Republicanos. Para isso, ele conversa com o deputado Antônio Vaz.

“Tenho que alinhar isso primeiro com o presidente do meu partido, Lidio Lopes e estou conversando com o Antônio Vaz, presidente do Republicanos no Estado.”

Passos disse também que ainda não conversou sobre o assunto com o prefeito Odilon (PSDB), que ainda não declarou quem apoiará. “Não há nada definido. Vou conversar com o prefeito, ainda não conversamos. Mas, não tem nada definido sobre quem ele vai apoiar para sua sucessão”, declarou. O pré-candidato diz que resolveu ser pré-candidato para retornar tudo que a cidade lhe deu.

“Sou novo na política, mas trabalho desde os meus 12 anos, sendo registrado em carteira com 14, quando a lei permitia. Quero priorizar o emprego de jovens e a habitação. Até ser convidado para ser o vice do prefeito Odilon, nunca tido sido político. Estou confiante! Minha vida é feita de desafios e tenho certeza que a população de Aquidauana vai escolher muito bem. Eles me conhecem, sabem quem sou: empreendedor, invisto bastante aqui e quero retribuir à cidade”, finalizou.

Conhecida por ser Portal do Pantanal, Aquidauana está localizada a 137 km da Capital de Mato Grosso do Sul. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade tem uma população de 46.803 pessoas. De acordo com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), possui 36.118 eleitores, sendo 17.445 homens e 18.673 mulheres. Conforme os dados mais recentes, em 2020 o município tinha um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 21.548,90 per capita.

A principal atividade econômica é do setor de Comércio e Serviços, que contribui com 72,42% do PIB municipal, seguida pelas atividades do setor Agropecuário (18,12% de participação no PIB) e Indústria (9,46%) (Semade, 2015).

