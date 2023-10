ENEM 2023: Prova se aproxima e especialistas recomendam revisões estratégicas e ter foco no bem-estar

[Texto: Kamila Alcântara, Jornal O Estado de MS]

Faltam duas semanas para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e o medo começa a bater nos estudantes que sonham em ingressar na faculdade. Especialistas alertam que é momento de revisitar os resumos do que aprendeu até aqui, mas de maneira estratégica e manter ao lado pessoas que também estão com o mesmo objetivo.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para a prova que acontecerá nos dias 5 e 12 de novembro deste ano. O número representa um aumento de quase meio milhão de participantes em relação aos inscritos no ano passado.

O fato é que, o desejo de conquistar uma excelente pontuação e a ansiedade, deixam a reta final dos estudos mais intensas e muitos tendem a passar noites acordadas ou, ainda, deixam a vida social de lado, com o intuito de se dedicar melhor à jornada. Priscilla Silva, professora do curso de psicologia da Uniderp, explica que é preciso organização, estratégia e equilíbrio para garantir o bem-estar e a concentração.

“É absolutamente normal que a preocupação com o futuro, diante de uma oportunidade que se preparou por meses, exista; sobretudo é preciso lembrar que essa pressão pode provocar transtorno de ansiedade e futura frustração nos candidatos, impactando a qualidade de vida, resultando em tensões musculares, doenças psicossomáticas e baixo rendimento.

Com 25 anos de experiência no ensino médio, o professor de biologia Fabiano Izidoro de Souza está lecionando para mais de mil alunos, 600 deles no Colégio Nota 10 – referência em cursos pré-vestibular. Ele conta que todos os adolescentes costumam se inscrever no Exame, mesmo não estando no último ano, para conhecer a dinâmica da prova e adquirir experiência.

“Faltando poucos dias é o momento de o aluno tentar revisar os assuntos mais importantes que ele viu no início do ano, não tentar estudar tudo de uma vez só. Retorne àquelas principais anotações, seguindo a orientação dos professores. E se ele está preocupado, é interessante pegar alguns assuntos que insistentemente caem, como ecologia, sustentabilidade e preservação”, destaca Fabiano.

Ele também dá uma dica pessoal: afaste-se das pessoas negativas. "Deixar de lado, se afastar do pessoal negativo, nos que falam que 'está difícil, nem adianta ir'. É hora de colar nas pessoas que estão focadas em estudar e nos professores. Chegou o momento de decisão, determinação e confiança. Vai ser difícil para todos e nem por isso não pode desanimar. Foco é essencial", reforçou o professor.