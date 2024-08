Seca extrema do rio Paraguai acende alerta para o transporte fluvial na região do Pantanal

A Adecon (Agência de Desenvolvimento Sustentável das Hidrovias e dos Corredores de Exportação) emitiu um ofício urgente à diretora de licenciamento do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Claudia Barros, reiterando a necessidade iminente de dragagem emergencial nos trechos críticos do Rio Paraguai.

No documento, a agência alerta para a paralisação completa da navegação para transporte de cargas pelo Rio Paraguai na última semana. Empresas de navegação e toda a cadeia produtiva associada enfrentam situação crítica, com medidas drásticas sendo adotadas. De acordo com a categoria, a produção de grãos, proveniente de diversos municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, agora é desviada para o transporte rodoviário, necessitando percorrer milhares de quilômetros.

Por conta disso, o impacto causa aumento do número de acidentes, degradação das rodovias estaduais e federais e maior emissão de CO₂. Além disso, os custos de transporte mais elevados resultam em redução de investimentos, empregos e renda, segundo a notificação. O setor de minério de ferro também é afetado, com aumento significativo no transporte por rodovias.

Conforme a Adecon, não está sendo garantido uma navegação segura durante todo o ano no tramo sul do Rio Paraguai, prejudicando empresas, funcionários e a cadeia produtiva. Estudos indicam queda de 49,34% na movimentação até junho de 2024.

