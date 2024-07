Três-lagoense ganha prêmio de meio-milhão de reais sorteado na Loteria Federal

O bilhete premiado tem o número 076.247 e o jogo foi realizado em uma Casa Lotérica do município

Um apostador de Três Lagoas ganhou R$500 mil reais no sorteio da Loteria Federal, realizada nessa quarta-feira (24), em São Paulo.

Além do vencedor (a), outras quatro pessoas também levaram prêmios, mas com valores abaixo de meio milhão de reais. O 2º prêmio da Loteria Federal ficou em R$ 27 mil; o terceiro 24 mil; quarto 19 mil e quinto R$ 18.329.

