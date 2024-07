Incêndio que teve início em caminhão atolado se alastra e mobiliza equipes no Pantanal

As equipes que atuam no combate aos incêndios florestais no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, estão concentradas no trabalho de controle e extinção do fogo iniciado há dois dias na região da Nhecolândia, provocado pela explosão de um caminhão de transporte de gado.

O incêndio na área teve início na terça-feira (23), quando foram deslocadas cinco viaturas para a área de difícil acesso. As equipes só chegaram ao local ontem (24), e hoje (25) foram enviados 15 militares de helicóptero.

A atuação das aeronaves é de extrema importância para as ações de combate aos incêndios, pois a dificuldade de acesso só é vencida com o transporte aéreo das equipes.

Além desta atuação, que concentra a força de combate atual da Operação Pantanal – que hoje completa 115 dias –, desde o início da semana os bombeiros e demais militares atuaram na área da região do Rabicho, que está sob controle e monitoramento.

No boletim semanal da Operação Pantanal divulgado durante transmissão ao vivo pela internet (veja na íntegra no final do texto) foram atualizados os dados sobre o combate ao fogo.

Até agora a área queimada é de quase 607 mil hectares, aumento de mais de 2.397% em relação ao ano passado. Os focos de calor ultrapassam 3,2 mil, também com aumento, superior a 1.449% em comparação com 2023.

