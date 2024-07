Ana Maria Machado dá palestra gratuita hoje em Campo Grande

Escritora e jornalista, é autora de livros infantis como ‘Menina Bonita do Laço de Fita’ e ‘Bisa Bia, Bisa Bel’

Para quem cresceu no meio dos livros infanto-juvenis, ou pelo menos frequentava as bibliotecas das escolas públicas de Mato Grosso do Sul, poderá se lembrar desse nome: Ana Maria Machado. Escritora e jornalista, e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), a autora tem obras de sucesso como ‘Menina Bonita do Laço de Fita’, ‘Bisa Bia, Bisa Bel’, e ‘Um mapa todo seu’, e hoje (25), fará uma palestra gratuita na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL).

O evento faz parte do projeto ‘ABL na ASL: Palestras Imortais’, com objetivo de reunir público da educação e cultura do Estado, para difusão, estimulação e valorização educativa da leitura.

Com o tema ‘Literatura tem modo de usar?’, onde, a partir de sua experiência pessoal como ficcionista, crítica e professora universitária, Ana Maria Machado desenvolverá considerações sobre o papel da literatura, sua função social e sua linguagem específica. Além disso, Machado pretende levantar reflexões sobre direitos e deveres do leitor e sobre as relações entre leitura e educação.

“Essas palestras que estão sendo desenvolvidas esse ano, por meio da Academia Brasileira de Letras em conjunto com a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, representam um grande estímulo cultural para as pessoas que lidam com educação, cultura e são momentos que é possível um debate e conversa, entender e destacar o aspecto da cultura e importância disso para o nosso Estado, e para o desenvolvimento do pensamento, da sociedade local, com nomes como o da Ana Maria Machado, reconhecida internacionalmente”, disse o presidente da ASL, Henrique de Medeiros, ao jornal O Estado

“É muito importante também que a gente tenha essa variedade em termos de temas. Ana Maria é uma autora que lida demais com a linguagem infanto juvenil e isso traz uma influência maior ainda sob o aspecto do setor da educação de modo geral; é importante até para as secretarias estaduais e municipais de educação a presença e discussão”, reforçou Medeiros.

A autora

Sexta ocupante da Cadeira nº 1 da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado já deu aulas na Faculdade de Letras na UFRJ (Literatura Brasileira e Teoria Literária) e na Escola de Comunicação da UFRJ, bem como na PUC-Rio (Literatura Brasileira).

Tem longa e vitoriosa carreira jornalística no Brasil e no exterior, com participação em diversos veículos de mídia. Como escritora, logo que estreou ganhou o prêmio João de Barro pelo livro História Meio ao Contrário, em 1977. Abandonou o jornalismo diário em 1980, para a partir de então se dedicar aos livros. Em 1993 a acadêmica se tornou hors-concours dos prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Recebeu 3 Prêmios Jabuti e incontáveis outros no país e no exterior. Publicou mais de cem livros no Brasil, muitos deles traduzidos em cerca de vinte países, entre ensaios, romances, literatura infanto-juvenil, organização de antologias, poesia e participação em obras coletivas, além de traduções.

Literatura, arte e música

Juntamente com a palestra, haverá o projeto ‘Arte na Academia’ que realiza exposições de artes visuais pela Confraria Sociartistas da ASL. Neste mês a exposição ‘Do Pop ao Abstrato’ trará os artistas Don Dolores e Fernando Anghinoni.

Don Dolores é artista visual que pinta obras regionais abstratas e figurativas. Fez várias exposições individuais e coletivas, já expôs em coletiva no Carrousel du Louvre – Paris e tem vários produtos com suas artes como gravuras digitais, canecas, imãs, porta copos, porta pratos entre outros.

Fernando Anghinoni vive e trabalha em Campo Grande. Possui mestrado nas áreas das artes e design e seu trabalho explora várias vertentes artísticas, sempre contemplando um panorama contemporâneo das artes visuais de forma global e regional. Também produz e executa projetos culturais e trabalha como produtor cultural. Foi consultor e instrutor no Sebrae e no Senac, participou de curadorias pelo Sebrae Nacional e de diversas exposições coletivas.

Já na parte musical, o projeto Movimento Concerto, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza mais uma apresentação mensal em parceria com a ASL, com a vertente ‘Música Erudita e suas Fronteiras’. Nesta quinta-feira a apresentação será da Orquestra de Violões de Campo Grande.

O repertório a ser interpretado pela Orquestra de Violões de Campo Grande terá Comitiva Esperança (Almir Sater/Paulo Simões), com introdução de Joel Mendes com execução de Luzeiro (Almir Sater); Milonga (Jorge Cardoso) e La Vida Breve (Manuel de Falla).

Após a palestra, na confraternização, haverá ainda participação instrumental de Alvani Calheiros Silva, trompetista, graduado em Licenciatura Musical pela UFMS, que participou de Oficinas com grandes trompetistas brasileiros como Daniel Dálcântara, Daniel Dias, Nailson Simões, Tonico Cardoso, Denilson Siqueira.

Serviço

O evento ‘ABL na ASL: Palestras Imortais’, com Ana Maria Machado, será nesta quinta-feira (25), às 19h30, no auditório da ASL, rua 14 de julho, 4653, altos do São Francisco. Haverá ainda os projetos ‘Música Erudita e suas Fronteiras’, com a UFMS e ‘Arte na Academia’, com a Confraria Sociartistas. A entrada é franca e traje esporte.

Por Carolina Rampi

