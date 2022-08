Trapalhão: Ladrão deixa dinheiro roubado cair na fuga

Uma cena no mínimo inusitada aconteceu nesse fim de semana no munícipio de Três Lagoas a 326 KM de Campo Grande. Um ladrão atrapalhado roubou um supermercado no Jardim das Violetas, na noite deste sábado (6), porém, ele não fechou a mochila e quando começou a fugir, deixou cair todo o dinheiro do roubo no estacionamento.

Segundo o boletim de ocorrência, era por volta das 18h30, quando um homem chegou até o estabelecimento armado com uma faca e ameaçou os funcionários que estavam trabalhando no momento, conseguindo pegar o dinheiro dos caixas.

Mas, na hora que estava saindo com o valor roubado, o suspeito esqueceu de fechar a mochila e ao subir na moto para fugir, todo o dinheiro acabou caindo no estacionamento do estabelecimento.

O homem não percebeu a situação e saiu sem olhar pra trás, enquanto funcionários do supermercado e alguns clientes pegavam o dinheiro espalhado. Toda a ação durou cerca de 1 minuto e o dinheiro do roubo foi totalmente recuperado.

Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado, com a acusação de roubo e foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). O suspeito ainda não foi localizado.

Assista o vídeo do momento que o ladrão atrapalhado derruba o dinheiro durante a fuga.

