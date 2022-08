Com show de Almir Sater e Daniel, Festa do Folclore ocorre na próxima semana em Três Lagoas

A 32ª Edição da Festa do Folclore de Três Lagoas, município que fica a 334 quilômetros de Campo Grande, acontecerá dos dias 18 a 21 de agosto, no galpão da NOB. Além das danças folclóricas, show de grandes artistas nacionais, o evento irá prestigiar os artistas da cidade e região.

Durante os quatro dias, cantores locais serão responsáveis por fazer a abertura dos shows principais da noite. Na quinta-feira, dia 18, a abertura da festa ficará a cargo da Banda Ottoni, os cantores Alba Lessa e Maringá Borguet irão tomar conta do palco antes do show principal de Almir Sater.

Na sexta-feira (19), os CEIs (Centros de Educação Infantis) Cida Castro, Clarinda Dias, Diógenes de Lima e Guanabara, juntamente com as Escolas Municipais Flausina Assunção, Olynto Mancini, Profª Elaine de Sá, Profª. Maria Eulália, Studio de Dança Bricio Dance e Colégio Hermesindo A. Gonzales serão as danças folclóricas da noite. Antes do show da dupla Rio Negro e Solimões, Os Caçulas, Tiamita Show e Thamires Mori, e Anderson e Claudinho são os destaques regionais da noite.

No sábado (20), após a dança dos CEIs, terá a abertura, antes do show principal do cantor Daniel, com os cantores Murilo Martinez e Grupo do Mato.

No encerramento da festa, domingo (21), acontecerá o tradicional Festival Regional de Viola com vários artistas locais. Além disso, Xandy e Wander cantarão na abertura do show da dupla Henrique e Diego responsáveis por finalizar o evento.

