Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começa a semana dando um show de impulsividade logo cedo, mas talvez isso não seja tão bom quanto parece. Tente refletir um pouco antes de tomar uma decisão importante porque pode pintar problema pelo caminho. O astral também não será dos melhores para uma viagem ou contato com gente de fora. Ainda bem que, à tarde, a Lua entra em Capricórnio e envias energias maravigolds para a vida profissional. Também pode ser interessante cuidar melhor do seu corpo e caprichar no visual para impressionar a todos. Na paquera, tente olhar além da aparência para não se decepcionar mais tarde. Você e o mozão podem fazer planos para o futuro do romance.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A semana começa com um astral meio tenso e você vai precisar de jogo de cintura pra desviar dos problemas que pintarem no seu caminho. Cuidado pra não brigar com um amigo logo cedo – na dúvida, deixe as redes sociais de lado por enquanto. Ao longo da manhã as energias melhoram e tudo vai se acertar aos poucos. Com a Lua de mudança para Capricórnio à tarde, os estudos ganham destaque e sua curiosidade também fica mais evidente. Agir em equipe será mais eficiente, inclusive no trabalho. Há chance de topar com um contatinho interessante em um passeio ou nas redes sociais.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou, meu cristalzinho, e você começa a semana com muita disposição para driblar o isolamento. No trabalho, porém, nem tudo vai correr às mil maravilhas. Logo cedo, pode pintar discussão com alguém mais velho ou muito conservador. Colegas que estão disputando uma promoção com você ou rivais no trabalho podem interferir no serviço e você precisa ter cuidado para não se dar mal. Ainda bem que o astral vai melhorando e, à tarde, as mudanças podem surpreender – a seu favor, ainda bem! A química com o mozão tem tudo para aumentar. Se joga! Se está só, a paquera reserva surpresas e um clima de mistério pode animar um novo contatinho.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A saúde pode pedir cuidados extras logo cedo. Lembre-se de que o equilíbrio é a chave para o sucesso e qualquer tipo de exagero cobra um preço, Câncer. Você pode se jogar de cabeça no trabalho nesta segunda, mas tenha cuidado para não se sobrecarregar, tá? À tarde, a Lua se muda para Capricórnio e favorece a convivência com as pessoas mais próximas. O astral é favorável para iniciar uma parceria ou sociedade, se já vinha pensando no assunto. Se já encontrou o amor da sua vida, capriche nas demonstrações de carinho e invista no romance. Mas se ainda está buscando um amor, avalie se vale a pena dar um passo mais sério com um contatinho atual ou se é melhor partir pra outra.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Apesar da Lua em seu paraíso astral, as estrelas enviam uma vibe mais tensa na parte da manhã. Pode até pintar briga com o mozão, mas faça sua parte para não deixar que isso se transforme em um lance mais sério. À tarde, a Lua se muda para Capricórnio e será mais fácil concentrar a atenção no trabalho. Tarefas de rotina podem ocupar seu tempo, mas procure se organizar para não deixar nada pela metade, tá? A saúde também ganha destaque e pode exigir um cuidado extra. Apesar do clima tenso com o mozão logo cedo, as coisas tendem a se ajeitar ao longo do dia e a rotina pode dar as cartas. Um colega próximo pode mexer com seu coração se está só.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

As estrelas se desentendem logo cedo e isso pode se refletir na relação com a família. A dica é fazer um esforço para não deixar que as diferenças atrapalhem nem se transformem em algo mais sério. O ciúme pode causar briga no romance pela manhã: inspire, respire e não pire, tá? Ainda bem que a Lua brilha em seu paraíso astral à tarde, estimulando sua criatividade e habilidade para se entender melhor com os outros. Use isso pra resolver qualquer pepino no trabalho, bebê! Pode se preparar para o sucesso na paquera! Você tem tudo para arrasar nas redes sociais ou em um encontro ao vivo mesmo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Segundou, meu cristalzinho, mas as energias não são das mais positivas logo pela manhã. Você estará com a mente a mil por hora e pode ser um desafio e tanto manter o foco nas tarefas que precisam da sua atenção. O astral melhora aos poucos e você vai se sair melhor se puder colocar a conversa em dia com os colegas. À tarde, a Lua se muda para Capricórnio e coloca os assuntos do dia a dia em foco, meu cristalzinho! Aposte no bom-senso para dar conta de qualquer desafio que aparecer pela frente. Seu lado caseiro e sossegado fica mais evidente, o que pode tirar o brilho da paquera. Mas você e o mozão podem usar essa vibe para curtir o seu cantinho e reforçar a relação.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa a semana com o foco voltado para as finanças, Escorpião. Mas a energia pode ser meio pesada logo cedo e vale a pena lidar com mais cuidado com o seu dinheiro. A dica é gastar apenas com o que é necessário, mas é mais fácil falar do que fazer, né? Atenção com as compras – uma liquidação vai parecer uma tentação irresistível, por isso, esconder o cartão de crédito pode ser uma boa. À tarde, a Lua entra em Capricórnio e traz um astral mais leve, além de favorecer a interação social. A paquera sai ganhando e podem pintar novos contatinhos, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente. O romance também ganha mais leveza e descontração.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

No trabalho, cultive novos contatos profissionais, Sagita, e faça a ponte com os colegas. A troca de ideias segue em alta, mas encontre o limite entre compartilhar o que você pensa e impor os seus pontos de vista. Em casa, há risco de sair faísca com os familiares logo cedo, por isso, finja de louca e saia de fininho se perceber que vai rolar uma discussão, tá? Ainda bem que a Lua se muda para Capricórnio à tarde e você pode fechar o dia com um saldo positivo. Só não há sinal de muitas novidades nas paqueras, o que não deve ser um problema – sua atenção estará voltada para assuntos mais práticos. Tem compromisso? Nesse caso, driblar o ciúme será a melhora escolha para manter a paz.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Segundou, bebê, e apesar da vontade de ficar na cama, o jeito é criar coragem e encarar o dia. Nem tudo é perfeito e há chance real oficial de ter problema com informação errada, gente fofoqueira ou perda de documentos importantes. Redobre a atenção, tá? A boa notícia é que, à tarde, a Lua entra em seu signo e garante vibes mais positivas. Confiante, você pode cuidar de assuntos práticos ou que exigem iniciativa da sua parte. No romance, seu jeito animado vai deixar o mozão babando. Mas se está buscando um amor pra chamar de seu, fuja de assuntos polêmicos logo cedo e deixe para investir no seu alvo mais tarde. Confie em seu charme!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

No trabalho, seu lado sonhador e sua habilidade para reunir pessoas diferentes podem abrir novas portas nesta segunda. Logo cedo, porém, cuidado para não gastar demais nem colocar dinheiro em um projeto arriscado ou que tem pouca chance de dar certo, bebê. Aliás, misturar dinheiro e amizade também pode dar ruim – depois não diga que eu não avisei! À tarde, a Lua entra em seu inferno astral e você pode sentir vontade de desacelerar e repensar algumas coisas. Tente equilibrar isso sem deixar as tarefas de lado, tá? Tanto a conquista quanto o romance podem caminhar mais devagar. Antes de embarcar em um lance novo, investigue mais sobre o crush.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O trabalho vai exigir boa parte da sua atenção, principalmente se quiser começar a semana com o pé direito! Vale a pena dedicar um capricho extra ao visual porque há boas chances de melhorar a impressão que passa aos outros. Logo cedo, porém, cuidado para não cair na armadilha de cobrar demais do próprio desempenho. Ninguém é perfeito e criar expectativas fora da realidade vai trazer decepção uma hora ou outra. Também não adianta ficar implicando com os outros, viu? À tarde, a Lua entra em Capricórnio e promete trazer vida nova aos assuntos do coração. Os amigos podem desempenhar papel importante na conquista ou ajudar a animar o romance.