O Estado promove o papel das ciências e filosofia junto do Fórum Estadual

Em mais uma parceria inédita, o jornal O Estado coloca em prática sua responsabilidade social com a população Sul-mato-grossense. Isso porque fechou uma parceria com o FEFICH ( Fórum Estadual de Filosofia e das Ciências Humanas). A ideia é que o jornal publique uma série de artigos de opinião produzidos por pesquisadores, estudantes e agentes institucionais ligados à filosofia e às ciências humanas. Toda sexta-feira será publicado um artigo.

As publicações farão parte da campanha de promoção da filosofia e das ciências humanas. A campanha tem o desejo de ampliar e dar mais visibilidade às ações executadas.

“É muito importante para o fórum retomar essa parceria com O Estado por duas razões principais: a primeira porque o jornal esteve na criação do fórum, e a segunda é que a ideia de uma coluna permanente, permite ao Fórum agora aprofundar e tornar mais consistente um diálogo com a opinião pública. Trata-se de, realmente, abrir um diálogo franco e direto com a população Sul-mato-grossense sobre a importância e as contribuições que as ciências humanas podem oferecer para questões e problemas do nosso Estado”, ressaltou o coordenador do projeto, professor Dr. Weiny César Freitas Pinto.

