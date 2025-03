Tamanduá é encontrado no banheiro de casa de Aquidauana

Animal estava ferido e foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental para avaliação de sua saúde

No último domingo (02), um tamanduá foi encontrado dentro do banheiro de uma residência no Bairro São Francisco, em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. O morador da casa, identificado como Antônio, contou que acordou durante a madrugada para usar o banheiro e se deparou com o animal. Assustado, ele percebeu que o tamanduá estava ferido na cabeça.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para realizar o resgate. O animal foi levado à base da polícia de Aquidauana, onde passou por exames para avaliar seu estado de saúde. A PMA segue monitorando a situação do tamanduá para garantir sua recuperação.

