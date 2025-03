Ministério Público investiga falhas nos serviços da Santa Casa de Campo Grande

Denúnicas apontam desabastecimento, paralisação de cirurgias e atrasos em pagamentos; Para discutir a situação, uma reunião foi agendada para o dia 06 de março

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) está conduzindo uma investigação sobre o Hospital Santa Casa de Campo Grande após denúncias de desabastecimento de medicamentos e insumos, além da suspensão de atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas. O Inquérito Civil nº 06.2025.00000258-1, que está sob a supervisão da promotora Daniella Costa da Silva, busca apurar os diversos problemas enfrentados pela instituição, afetando diretamente o atendimento à população.

Entre as reclamações recebidas estão os atrasos no pagamento de profissionais e fornecedores, a suspensão de serviços médicos importantes, como ortopedia, cirurgia plástica, vascular e urologia, e a falha nos serviços de neurocirurgia. Também foi identificado o uso de materiais não padronizados, o que compromete a qualidade do atendimento prestado.

Para discutir as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades, uma reunião foi agendada para o dia 6 de março, às 14h, no auditório do Ministério Público Estadual, com representantes das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. O encontro visa definir ações para solucionar a situação e prevenir a desassistência aos pacientes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram