Universidade dos EUA oferece curso gratuito para alunos das Fatecs

Inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 24; domínio da língua inglesa é pré-requisito mínimo para participação

Brasil, abril de 2022: A Full Sail University, localizada na Flórida, nos Estados Unidos oferece cursos de tecnologia gratuitos para os estudantes das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo). As inscrições podem ser feitas no site do CPS (Centro Paula Souza) até às 23h59 do dia 24 de abril.

Os encontros online serão ministrados por especialistas entre os dias 9 e 13 de maio, das 19 às 22 horas, em inglês. Ao todo 300 vagas são disponibilizadas para o curso Virtual Experience Emerging Tech. Após conclusão do curso haverá certificação para os participantes.

Para participar os estudantes devem estar matriculados do 2º ao 6º semestre dos cursos superiores de tecnologia de análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados, big data no agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de software multiplataforma, design de mídias digitais, gestão da tecnologia da informação, informática para negócios, jogos digitais, redes de computadores, segurança da informação ou sistemas embarcados.

As aulas vão abordar os seguintes temas: inteligência artificial, cibersegurança, metaverso, design de games, desenvolvimento de aplicativos, internet das coisas, além de formas atualizadas de construção e possíveis ações para a monetização de projetos de entretenimento audiovisual e jogos digitais.

Pré-requisitos para inscrição:

– Não estar em situação acadêmica de “trancado”, “licença-gestante” ou “licença-saúde”;

– Domínio da língua inglesa (haverá teste de proficiência nível mínimo B1). No caso dos estudantes que apresentarem comprovante de proficiência, estes terão que atender aos requisitos e pontuação mínima de 42 na proficiência do TOEFL IBT. Para quem não apresentar exames válidos, haverá teste de inglês;

– Ser estudante regularmente matriculado nos cursos do Eixo de Informação e Comunicação;

– Ter PP1 (Percentual de Progressão) correspondente ao 2º ao 6º ciclo/semestre.

Cronograma:

Inscrições: até 24 de abril.

Teste de inglês: 29 de abril às 10h.

Divulgação dos estudantes classificados: 4 de maio.

Período de cadastro dos estudantes: de 5 a 8 de maio.

Período do curso: de 9 a 13 de maio.

Sobre a Full Sail University

A Full Sail University é uma das universidades mais reconhecidas do mundo na profissionalização para a indústria do entretenimento. Oferece diversos programas presenciais e online, desde cursos intensivos com certificado (certificates) a graduações (Bachelor’s degree) e pós-graduações (Master’s degree), sempre com abordagens focadas na solução criativa de problemas e na experiência real do mercado de trabalho.

A instituição recebe mais 16 mil alunos de 73 diferentes países e essa variedade de culturas permite a construção de conexões para um futuro profissional. Além disso, a Full Sail está alinhada com empresas de entretenimento e mídia, trazendo oportunidades únicas aos seus alunos.

Para mais informações sobre a Full Sail Universidade, acesse: www.fullsail.edu