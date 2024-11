Suspeito de cometer assassinato é absolvido pelo Tribunal do Júri em Campo Grande

Nesta sexta-feira (01), o réu Diego da Costa dos Santos, de 27 anos, acusado de matar Vânia Magalhães do Nascimento Golombieski foi absolvido pelo Tribunal do Júri durante videoconferência.

O segundo acusado, João Paulo Magalhães Ramos, de 24 anos, também foi absolvido em junho deste ano.

Os dois eram suspeitos de ter matado Vânia, que foi encontrada morta na cama com uma faca cravada na cabeça na madrugada do dia 21 de abril de 2021. O caso aconteceu Taquaral Bosque, em Campo Grande.

O acusado foi absolvido pela maioria dos votos revelados, por meio do Conselho de Sentença que concordaram com a tese de defesa apresentada. O Juiz de Direito, Aluizio Pereira dos Santos, determinou que seja expedido o alvará de soltura para Diego.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram