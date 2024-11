Meteorologia coloca os 79 municípios de MS em alerta de perigo para chuvas intensas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou os 79 municípios de Mato Grosso do Sul em alerta de perigo potencial para chuvas intensas, a partir desta sexta-feira (1) até as 10h deste sábado (2).

Conforme o aviso, há chance de queda de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo de um dia. Além disso, a tempestade pode vir acompanhada de rajadas de vento que podem variar de 40 a 60 km/h.

Por conta disso, há o risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. É recomendado que a população não se abrigue debaixo de árvores, nem estacione veículos próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Em caso de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193, ou a Defesa Civil pelo 199.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram