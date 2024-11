Em solenidade, Gerson Claro destaca desenvolvimento de MS e a contribuição de cidadãos ilustres

Presidente da ALEMS e deputados entregaram o Título de cidadão sul-mato-grossense e a comenda do Mérito Legislativo

A contribuição de cidadãos ilustres para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul foi destaque na noite desta quinta-feira (31) da cerimônia de entrega do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e a Comenda do Mérito Legislativo, realizada no Palácio Popular da Cultura. O evento homenageou pessoas de diversas áreas de atuação, selecionadas pelos 24 deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), deu início à homenagem às 87 pessoas destacando a importância de reconhecer aqueles que apostaram no futuro e presente do estado, realizando contribuições significativas nos âmbitos social, político e econômico.

“A cerimônia é uma maneira de honrarmos essas personalidades que acreditaram no futuro e no presente desta terra, que se dedicaram a um trabalho dinâmico e relevante para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Cada cidadão concede hoje, aos ilustres filhos, esse título tão honroso”, declarou Gerson Claro.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) destacou as contribuições dos homenageados para a transformação e crescimento do estado, valorizando histórias que ajudaram a construir Mato Grosso do Sul. “Hoje é uma noite de celebração merecidas homenagens a cada um. Passa um filme na cabeça da gente. Cada um aqui tem sua história. Viveu bons momentos e momentos difíceis, mas temos a convicção que todos construíram uma relação com o estado que, independentemente se é privado ou público, contribuiu para a transformação de um grupo de pessoas, seja uma pequena comunidade ou grande. Vocês ajudaram a construir o Mato Grosso do Sul, que não é só o do futuro, mas também o do presente”, disse o governador.

Representando os homenageados do evento, a juíza e presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amansul), Mariel Cavalin, relembrou a sua trajetória no estado, desde que deixou São Paulo, em 1999, até se tornar uma cidadã sul-mato-grossense. “Nos sentimos como filhos e homenageados desta terra guaicuru, estrategicamente posicionada no coração do Brasil”, disse.

Homenageados

Um dos homenageados com a Comenda do Mérito Legislativo pelo presidente da ALEMS, o vereador professor Riverton, falou sobre o reconhecimento e a importância da solenidade.

“Essa é a maior comenda do poder legislativo estadual. Eu fico muito feliz e agradecido pelo reconhecimento, principalmente por saber o amor que a gente tem não só para Campo Grande, mas para todo o Mato Grosso do Sul” disse o vereador.

Também foram homenageados pelo deputado Gerson Claro, Adriane Rezende Correa (Título de cidadão sul-mato-grossense), Ronaldo Vieira (Comenda do Mérito Legislativo), a juíza Mariel Cavalin dos Santos (Título de cidadão sul-mato-grossense) e Wanderleia Caravina (Título de cidadão sul-mato-grossense). O presidente também foi co autor das seguintes homenagens: Viviane Luiza da Silva (Título de cidadão sul-mato-grossense), autor deputado Paulo Correa; Tatiana Monteiro de Barros (Título de cidadão sul-mato-grossense), autor Deputado Paulo Correa; prefeita Adriane Barbosa Nogueira Lopes (Título de cidadão sul-mato-grossense), autor Deputado Marcio Fernandes.

