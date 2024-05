Suspeita de matar homem em Três Lagoas é presa e confessa autoria no crime

Maria das Graças Barbosa de Melo, 46 anos, foi presa na terça-feira (21) em Três Lagoas, suspeita de matar com um tiro na cabeça seu ex-companheiro, o músico Eli Álvaro da Silva Resende, 41 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Maria foi convocada pela polícia para prestar esclarecimentos sobre o crime após ter sido intimada na manhã anterior. Ex-mulher da vítima, ela foi questionada sobre seu paradeiro no momento do ocorrido. Inicialmente, negou qualquer envolvimento, mas acabou por admitir o crime após confrontada com depoimentos de testemunhas e provas coletadas.

Após seu depoimento, Maria foi presa por homicídio qualificado e porte irregular de arma de fogo. Uma segunda mulher, de 55 anos, também foi detida por ter ajudado Maria, escondendo a arma do crime e dificultando as investigações, e enfrentará acusações por posse irregular de arma de fogo.

O revólver pertencente à ex-mulher de Eli Álvaro, usado no homicídio, foi apreendido juntamente com 17 munições intactas do mesmo calibre.

