Maçã ganha destaque, variedade e pode chegar a R$ 29,99 por kg em Campo Grande

Fortemente cultivada e consumida, produto chave na mesa dos brasileiros apresenta preços elevados a depender do tipo

Durante os dias 20 e 26 de maio, a rede Fort Atacadista promove o Festival da Maçã em todas as unidades da Capital. Elemento chave na mesa dos brasileiros, as queridinhas do público apresentam preços atrativos nas datas, já que o evento visa não apenas destacar os atributos nutricionais da maçã, mas também incentivar o público a incorporá-la em sua alimentação diária como uma opção saudável e saborosa. No entanto, conforme apurado, em demais estabelecimentos da Capital, que trazem variedades e tipagens variadas, o preço fica atrás da qualidade dos produtos, que apresentam cada vez mais opções, mas também valores que chegam a R$ 29,99 por kg.

Com mais de 2,5 mil espécies existentes. A China e os Estados Unidos lideram a produção mundial, respondendo por mais da metade do total global, que movimenta cerca de US$46 milhões anualmente. Já no Brasil, o cultivo da maçã experimentou um crescimento notável nas últimas décadas, impulsionado principalmente pelas variedades Eva, Gala, Fuji e Pink Lady.

O avanço é resultado da tradição consolidada ao longo de mais de 30 anos de cultivos comerciais no país, aliada a fatores como a adoção de variedades modernas, condições climáticas e edáficas favoráveis, além de práticas eficazes de pós-colheita. O Brasil figura entre os dez maiores produtores globais, ocupando a quarta posição no ranking nacional de frutas mais consumidas, com um mercado que gera um faturamento anual aproximado de R$7,5 bilhões, conforme dados da FAO (2022).

No Fort Atacadista, no Festival da Maçã, os preços se mostram mais brandos, com produtos entre R$ 1,79 e R$ 12,98. A maçã Nacional é vendida na rede por R$ 9,98 kg, já o pacote de Maça Nacional Lili, é vendido por R$ 8,98 a unidade com 1 kg. A maçã Importada, o pacote Turma da Mônica de 1 kg e a Pink Lady, alcança o valor de R$ 11,98, enquanto a maçã Verde é a que atinge o valor mais elevado, sendo vendida a R$ 12,98. Nas promoções, entram também os sucos, sendo comercializados o Néctar Maguary de maçã a R$ 5,29 um litro e R$ 1,79 o suco de maçã verde vigor de 200 ml.

No Hortifruti Santa Rita, são encontrados vários tipos variados de maçãs, que também apresentam um preço elevado aos valores convencionais. No hortifruti, a maçã do tipo Red e a maçã Verde são vendidas a R$ 19,99 o kg, enquanto a maçã Pink Lady, é comercializada a R$ 17,99 kg. Com o preço mais elevado, a maçã Argentina alcança o valor de R$ 29,99 por kg. Os tipos mais convencionais, como a maçã gala, por exemplo, é vendida no local a R$ 14,99, já a maçã fuji em oferta, é comercializada a R$ 9,99, assim como o suco de maçã de caixinha da marca Del Valle, que também é comercializado a R$ 9,99 o kg.

O líder do Hortifruti Santa Rita, Victor Marcelo Salvaterra Melo, explica que a variedade é uma marca registrada no local. Para atrair a clientela, o que não pode faltar é a beleza nas gôndolas, já que o público que visita o local, vai até lá justamente pela qualidade dos produtos e não necessariamente pelos preços. “É o que não pode faltar nas compras dos clientes, quanto mais nós deixamos as bancas cheias, para o cliente chegar e ver como a banca está bonita, melhor. Nosso trabalho aqui é a qualidade, é deixar o produto mais bonito para o cliente chegar e levar o produto”, argumenta o profissional.

A gerente do Hortifruti Santa Rita, Adriana Aparecida, 30, explica que os valores não afugentam a clientela. Afinal, por dia, são vendidas de dez a 20 caixas diárias, o que calculado por mês, alcança uma marca de 600 caixas somente de maçã. Segundo pontua Aparecida, as pessoas comem com os olhos e, por isso, quanto mais bonitas as frutas, mais o consumidor se sente tentado a levar uma quantidade maior. “Aqui não é um ramo de supermercado, é um ramo direcionado a hortifruti, então a maioria das pessoas vêm procurar diversidade, produtos diferentes, que não são encontrados em qualquer lugar. Por isso, que a variedade é grande, às vezes aqui tem em torno de 10 opções. A maçã é um produto chave, assim como a banana. É diferente de você chegar no supermercado convencional e ficar selecionando, porque essa seleção quem faz são os nossos próprios funcionários”, explica a gerente.

Maçã e nutrição

A nutricionista, Giovana Messias, explica que embora seja uma boa opção para a alimentação e muito comum no prato dos brasileiros, é preciso ter cuidado e estar atento à procedência, já que a maçã é uma das que mais recebe a adição de agrotóxicos. Por isso, o ideal seria consumir o produto cultivado de maneira orgânica. Em apuração, a reportagem do jornal O Estado foi em busca de estabelecimentos que fazem comercialização do produto cultivado de maneira natural para a venda, no entanto não obteve sucesso nas buscas feitas pela cidade. “A maçã tem que ser orgânica, porque a maçã normal de mercado está no topo de alimentos que mais recebem agrotóxicos. É aí que vem o porém, porque você vai ter que achar quem vende, qual o valor, porque o orgânico é mais caro e tem gente que só come maçã, porque tem seletividade alimentar”, explica a nutricionista.

De acordo com Messias, o tema é interessante, porque leva ao público uma informação que a maioria do público não está atento. De acordo com a nutricionista, o lugar onde faz a compra dos produtos que consome, é sempre na feira de domingo. Mas, ela assume que é difícil achar lugares em que apostam nesse tipo de alimento, que é cultivado sobretudo em regiões frias, como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A seletividade alimentar também é uma realidade dentro da temática. Pois não só crianças, adultos podem crescer com uma forte restrição alimentar, caracterizadas pela recusa de determinadas frutas e verduras e pouco apetite. Conforme cartilha enviada pela nutricionista, a explicação é que “pessoas que apresentam comportamentos de seletividade alimentar, consomem uma variedade alimentar inadequada, pois rejeitam uma quantidade considerável de alimentos, estando familiarizadas com estes alimentos ou não”.

Em todo o mundo, a maçã se destaca como uma das frutas mais cultivadas e consumidas, Além do seu valor econômico, a maçã também é reconhecida por seus benefícios à saúde. Segundo estudos da Faculdade de Saúde Pública da USP, a fruta é rica em potássio, fibras e compostos antioxidantes, os quais, quando consumidos regularmente como parte de uma dieta saudável, podem contribuir para a redução do risco de certos tipos de câncer, como pulmão e cólon, além de oferecer proteção contra diabetes e problemas hepáticos. Esses compostos antioxidantes, em sua maioria presentes na casca da fruta, combatem os radicais livres e possuem propriedades anti-inflamatórias e antivirais.

Por Julisandy Ferreira

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais