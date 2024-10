Homem pega no sono enquanto furtava fios no Coophavilla II

Moradores do bairro Coophavilla II, em Campo Grande, acordaram na manhã desta quinta-feira (3) e presenciaram uma cena um tanto quanto inusitada: um homem que furtava fios pegou no sono sobre os cabos que ficam no alto do poste de iluminação.

A cena foi registrada por volta das 5h, no cruzamentos das ruas Lúcia Martins Coelho e Península. Ao notar o que estava acontecendo, os moradores pensaram, inicialmente, que o suspeito estava morto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas antes dos militares chegarem ao local, o autor acordou, desceu carregando alguns fios e foi embora.

A Energisa, concessionária de energia que atua na cidade, informou que os fios em questão são de telefonia e, por isso, não houve interrupção no fornecimento de energia do bairro. “Equipes da concessionária deram suporte ao Corpo de Bombeiros na ocorrência”, finalizou.

