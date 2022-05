Seresta Especial em homenagem às mães com cantora Tânia Alves acontece em Corumbá

No domingo passado (9) foi comemorado o Dia das Mães e ainda na comemoração deste mês que é dedicado em especial para todas as “super mamães”, as festividades vão continuar em Corumbá, com uma Seresta Especial no dia 13 deste mês. O evento será marcado com a presença da cantora e atriz Tânia Alves, além de cantoras da cidade.

O diretor-presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, Joilson Cruz, destacou que esta será a primeira seresta especial com atração nacional após a pandemia de Covid-19.

“Tivemos um Carnaval maravilhoso e que superou as nossas expectativas, mesmo sendo realizado fora de época. Graças ao avanço da vacinação estamos conseguindo retomar nosso calendário festivo e levar mais alegria e descontração para nossa população e para os turistas que vistam nossa região”, afirmou Joilson.

Show nacional

Tânia Maria Rego Alves é uma atriz, cantora e empresária brasileira. É mãe da atriz Gabriela Alves e também empresária. Estreou em 1971 como atriz no teatro mambembante como membro do Grupo Chegança.

Apesar de ser carioca, ficou conhecida com papeis nordestinos, destacando-se nas minisséries Lampião e Maria Bonita, Bandidos da Falange e Tenda dos Milagres e nas telenovelas Ti Ti Ti, Pantanal, Pedra sobre Pedra, Tocaia Grande e Mandacaru.

Além disso, Tânia é cantora, tendo lançado diversos álbuns desde 1980, totalizando 17 discos ao longo da carreira. Em 2005, após cinco anos dedicando-se a música, retornou às novelas em um dos papeis centrais de Essas Mulheres, na RecordTV, interpretando a antagonista Firmina.

