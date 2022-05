Festival América do Sul Pantanal vai reunir cultura de diversos países neste ano

Corumbá, que está no ritmo de festa desde o mês de abril com o Carnaval 2022, vai receber o Festival América do Sul Pantanal que vai unir muita cultura, arte, gastronomia e inclusão pessoas de idiomas e costumes diversos. A cidade se prepara para ferver mais ainda neste ano, entre 26 a 29 neste mês com esse super evento cultural, que vai reunir diversos países e também a população regional.

O Festival além de contar com apresentações musicais ao som de Michel Teló, Atitude 67, Mart’nália, Margareth Menezes, Monobloco Marcelo D2 agitam o público junto a músicos de nosso Estado e de outros países sul-americanos também terá programação plural, definitivamente para todos os gostos.

Palcos também não faltarão para as apresentações de grupos teatrais, circenses e de dança sul-mato-grossenses, que terão a companhia de grupos de outros Estados do País, além da Colômbia, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai.

As tradicionais exposições do MARCO (Museu de Arte Contemporânea de MS) também estará no evento. A Tenda dos Saberes Indígenas é um dos destaques da cultura indígena, como espaços para moda, artesanato e gastronomia.

O Pavilhão dos Países receberá as plurais inspirações de artesãos sul-mato-grossenses e de artistas da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Todas as peças, que revelam traços culturais marcantes de suas origens, serão comercializadas.

O evento também contará com muita música, contação de causos, lançamentos editoriais e debates em um espaço de grande beleza. Tudo isso com o gosto da culinária regional e sua deliciosa fartura.

O Quebra-torto com Letras tem o prazer de contar com a presença de grandes escritores nesta edição.

Mostra Rua – Intervenção de rua – LGBTQIA+, intervenção com graffiti, batalha do porto também ganha mais uma vezspaço no Festival América do Sul Pantanal. As atividades acontecem no Porto Geral e nos bairros da cidade.

No cinema haverá duas sessões de cinema na Mostra Instituto Homem Pantaneiro, no dia 28 de maio, às 18 horas, com exibições dos documentários: Ruivaldo – O homem que salvou a terra (2022), de Jorge Bodanzky e Finado Taquari (2022), de Frico Guimaraes. Além, também, das sessões de cinema no Cine Solar.

Celebração continental vai ser uma oportunidade de enaltecer nossas identidades culturais e a união de nações com trajetórias muito próximas. O Festival vai promover encontros que valorizam a diversidade cultural.

