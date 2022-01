Gol de 1992 é tomado por fogo após incêndio começar pelo motor

No final da manhã desta sexta-feira (28), o Corpo de Bombeiros Militar atendeu a uma ocorrência de um veículo Volkswagen Gol, de 1992, pegando fogo na Avenida Uruguai no bairro Triguenã, em Ivinhema, a aproximadamente 288 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Ivinoticias, o motorista do carro com placas de Angélica seguia pela avenida quando o carro começou a pegar fogo na parte do motor. em seguida, o condutor tentou conter as chamas, porém o carro foi consumido pelo fogo e os socorristas foram acionados.