Sem iluminação em rodovia, ciclista morre após ser atropelado por carro na MS-156

O ciclista Gederson Moura Medina, morreu após ser atropelado na noite de ontem (22), na MS-156, entre Dourados e Itaporã. O motorista fugiu sem prestar socorro a vítima e ainda não foi localizado.

Segundo informações, a rodovia com mais de 15 km de extensão a qual possui uma reserva indígena na região, não tem iluminação alguma em todo o trajeto, causando dificuldade na visibilidade dos motoristas.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros após o acidente, mas não se tem informação se a vítima ainda estava viva quando chegaram ao local. A Polícia Civil e a perícia técnica também estiveram no local para fazer os levantamentos do acidente.

