Três pessoas da mesma família morrem e uma criança fica ferida, após colisão em Amambaí

André Laurinda Afonso, 26, Nerli Medina Torres, 19 e Aline Laurinda Afonso Torres, Três anos, morreram, após colisão envolvendo uma motocicleta modelo Kenton de cor preta, conduzida por André e uma carreta de transporte de veículos grandes, no trevo entre as cidades de Laguna Caarapã e Ponta Porã, na BR-379.

O acidente que matou quatro indígenas da Aldeia Guaimbé, aconteceu por volta das 18h de ontem (22) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Amambaí, PRF (Polícia Rodoviária Federal)e Perícia Técnica.

Segundo informações da guarnição do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, ao serem acionados se depararam com os corpos dos dois adultos e da criança de três anos caídos no meio da pista.

“Chegamos no local e tivemos a informação de que havia uma criança envolvida no acidente com vida, ela teria sido lançada para fora do veículo e estava caída as margens da rodovia”, explicou o Sargento Agrinaldo, comandante da viatura que prestou socorro.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros Militar, no local, o motorista da carreta ficou a disposição da PRF que, ao conferir a documentação do veículo e do condutor -CNH – que estavam em dia.

De acordo com apuração da reportagem, as quatro vítimas estavam na mesma motocicleta que, não tinha placa e nem o condutor era habilitado.

O único sobrevivente, uma criança também de três anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Amambaí. Não há informações sobre o atual estado de saúde da criança.

A Perícia Científica da Polícia Civil esteve no local e as causas serão apuradas no inquérito policial.

IMAGENS FORTES; As quatro vítimas estvam na mesma motocileta

