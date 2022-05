Cunhada do prefeito assassinado assume interinamente o cargo

Pedro Juan Caballero, cidade do Paraguai que faz fronteira com Ponta Porã, terá no cargo a presidente da Câmara Municipal da cidade, Carolina Yunes Acevedo, que assumiu interinamente a administração da cidade, após o assassinato do prefeito, José Carlos Acevedo, 53 anos.

A prefeita interina é cunhada e mãe da menina que morreu assassinada em outubro do ano passado, filha do governador do país, irmão do prefeito assassinado e seu marido.

Em uma entrevista na rádio local desta segunda-feira (23), já falou que está aterrorizada e que não sabe o que os assassinos são capazes, porque já mataram o seu cunhado, o prefeito e sua filha. “Esta gente é perigosa e não saberemos quem será o próximo”, disse a prefeita.

A Carolina deverá ficar no cargo até as próximas eleições previstas no país.