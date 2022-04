Inscrições do Enem 2022 abrem em maio e datas das provas foram definidas para novembro

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 já tem data para ser realizado e conforme divulgação no DOU (Diário Oficial da União) de hoje (29), a prova será realizada nos dias 13 e 20 de novembro, e poderá ser feita no formato impresso ou digital.

Tanto a prova impressa quanto a digital serão realizadas nessas datas, dois domingos consecutivos. O participante deve escolher qual tipo de prova vai fazer já no momento da inscrição que começa no dia 10 de maio e vai até o dia 21 do mesmo mês.

O candidato que escolhe realizar a versão digital não faz a prova em casa, mas precisa ir a um local de prova, onde deve acessar o equipamento necessário para fazer a prova. As inscrições vão começar no dia 10 de maio e vão até o dia 21 do mesmo mês. A taxa de inscrição em 2022 é de R$ 85 e o boleto deverá ser pago até 27 de maio para que a inscrição seja confirmada.