Um ano depois, mulher que jogou soda cáustica e cegou tatuador na Capital, é presa no PR

Ela estava escondida em Curitiba, sendo detida pela Polícia Civil do Paraná após diligências

Depois de mais de 1 ano foragida, Sônia Obelar Gregório, de 42 anos, foi presa nessa terça-feira (25), em Curitiba, pela Polícia Civil do Paraná. Ela estava sendo procurada desde que jogou soda no ex-marido, o tatuador Leandro Coelho, em Campo Grande. Com o ataque, ele ficou cego.

Segundo informações do site local Massa News, a mulher estava escondida em um imóvel, sendo localizada e presa nesta semana. Ela foi encaminhada ao sistema penitenciário.

O crime

Na noite do dia 22 de fevereiro de 2023, Leandro foi surpreendido pela ex-companheira, Sônia Obelar, ao ter soda cáustica jogada no rosto.

Leandro estava chegando em casa quando encontrou a ex-namorada, a qual tinha terminado um relacionamento há 4 meses, ele parou sua motocicleta para conversar e a autora jogou no rosto do homem o líquido corrosivo, que estava em uma caneca.

O rapaz foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde passou por cirurgia. O tatuador ficou cego por conta da agressão.

