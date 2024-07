Rapaz escapa do tribunal do crime após ser torturado por dois anos e condenado a morte

O rapaz foi condenado pelo Tribunal do Crime após ser acusado de delatar os esquemas de uma boca de fumo

Um homem que não teve a identificação revelada escapou do tribunal do crime na noite dessa segunda (08), após ser torturado por dois anos e condenado a morte. Acusado de delatar uma boca de fumo, o rapaz foi atraído até uma residência por um homem chamado ‘goiano’ e logo em seguida foi levado para outro local, onde tinha uma mulher e outro homem conhecido por Luiz.

Neste local o rapaz foi torturado por dois homens que desferiram várias coronhadas com arma de fogo. Em seguida a mulher realizou uma chamada de vídeo com um penitenciário da Capital que autorizou o Tribunal do Crime a realizar o julgamento com condenação a morte.

Após as sessões de torturas, o homem foi colocado com as mãos e os pés amarrados dentro do porta-malas de um veículo Corsa Sedan Preto, mas no caminho conseguiu se desamarrar e escapar por meio de um mato quando os criminosos abriram o porta-malas em Sidrolândia.

O rapaz conseguiu pedir ajuda para os trabalhadores de uma empresa de reciclagem que ficava próximo ao local e a Policia Civil foi acionada. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Tribunal do Crime

O tribunal do crime é um tipo de julgamento realizado por membros de uma organização criminosa que serve para aplicar punições a um indivíduo que desrespeita as regras de um local. Dentre as punições estão torturas e condenação a morte.

