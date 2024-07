Sul-mato-grossense é campeão no Campeonato Brasileiro de Salto de hipismo

Jovem ficou no pódio com tempo recorde de 37,85 segundos

O Sul-mato-grossense Arthur Saldanha Carvalho ficou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Salto para jovens cavaleiros, realizado na Sociedade Hípica de Brasília, no Distrito Federal.

O jovem alcançou o pódio em tempo recorde de 37,85 segundos, passando a competidora Catarina Borges Cabral, que ficou com o título de vice-campeã com tempo de 39,20 segundos. O campeonato ocorreu entre os dias 4 a 7 de julho e reúniu cavaleiros de todo o país que buscam o título de melhores competidores de hipismo nacional.

Mato Grosso do Sul também teve a equipe feminina conquistando a 3ª colocação na Série 1m do campeonato.

