Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Hora da decisão

Chegou a hora de colocar no papel tudo o que foi articulado, tudo o que foi negociado e colocar o time em campo para dar início à disputa pelo voto do eleitor. A partir do sábado (20), os partidos já podem realizar suas convenções para a oficialização dos candidatos a prefeito, vice e a vereadores em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Até o dia 5 de agosto, muitas coisas ainda podem mudar, mas há um certo consenso de que 70% das articulações já foram feitas.

Ao articularem apoios, os candidatos ora buscam votos de um determinado segmento, mas também querem enfraquecer potenciais adversários e, naturalmente, que existem também as perdas com a composição de alianças. Muito embora os articuladores das campanhas façam seus cálculos dos ganhos, existem as perdas e os danos que muitas vezes só são percebidos depois que o “negócio” foi fechado e aí reverter fica difícil e até mesmo impossível até o momento do eleitor depositar o voto na urna.

Fator Bolsonaro

A aliança entre o PSDB e o PL não só interferiu na eleição deste ano em Campo Grande, mas deve ter fortes reflexos na disputa de 2026, distanciando o PT dos tucanos. Eles estavam muito próximos desde o pleito de 2018 e até chegaram a ensaiar uma chapa com Reinaldo Azambuja e Vander Loubet.

Mudanças

Depois da eleição municipal, já existe uma forte expectativa de que o grupo que atualmente está no comando do PSDB irá assumir o PL e o segmento que poderia ser chamado de Direita. Comandados pelo governador Eduardo Riedel e pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, que a franquia do bolsonarismo no Estado.

Faixa de Gaza II

Dizem que pelo número de candidatos a vereador na região do Nova Lima, o agora mais populoso bairro de Campo Grande, vai ser transformada numa arena nesta campanha eleitoral onde até a interferência de lideranças do crime organizado devem ser fator decisivo na escolha de representantes para a nova Câmara Municipal.

O importante é competir

Após anunciar a desistência de sua pré-candidatura de concorrer à Prefeitura de Campo Grande, o ex-governador André Puccinelli está empenhadíssimo na busca de apoio para os candidatos a vereador. Ele também entrou de cabeça na campanha para eleger o candidato tucano Beto Pereira.

Esquecido

Por enquanto, a candidatura do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, a prefeito de Dourados está caindo em esquecimento. Ele só não anunciou a desistência, pois ainda está bem confuso o processo de negociação para a confirmação da candidatura de Marçal Filho.

Força interior

Se estão de cara virada na disputa eleitoral pela Prefeitura de Campo Grande, o ex-governador Reinaldo Azambuja e a senadora Tereza Cristina caminham juntos em diversos municípios do interior e já se fala que estarão juntos no PP a partir de novembro.

Meninos eu vi

Num dos momentos mais nervosos da pré-campanha eleitoral de 1994 todo o meio político esperava pela definição do então ex-prefeito de Campo Grande, Lúdio Coelho que poderia ser candidato a governador com o apoio de Pedrossian que estava no cargo ou então ao Senado na chapa que tinha como candidato de oposição Wilson Martins. No mesmo dia, Lúdio foi recebido no começo da tarde por um numeroso grupo de políticos que o queriam na disputa pelo governo e ali deixou a entender que aceitaria a “missão”, mas no fim da tarde convocou uma coletiva onde anunciou que concorreria ao Senado. O engenheiro Jorge Haddad, um dos principais articuladores da candidatura de Lúdio ao Senado, que acabou ficando como seu suplente ao ser indagado sobre a reviravolta em poucas horas, disse.

– Como dizia o Vicente Matheus (ex-presidente do Corinthians o jogo só acaba quando termina.

Frase

“Meu acordo com o PSDB é para a reeleição do Riedel em 2026”

Senadora Tereza Cristina (PP)

