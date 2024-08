Rapaz é baleado em boca de fumo após brigar com traficante por rixa antiga

Na noite do último domingo (04), um jovem de 24 anos foi ferido a tiros, o caso aconteceu em uma boca de fumo localizada em Bela Vista, a briga foi com o traficante do local e o motivo teria sido por causa de uma ex-namorada.

O jovem relatou que foi até o local no início da noite para comprar maconha. Quando chegou ao local, ele contou que teve uma briga por causa de uma ex-namorada. O traficante entrou na residência e voltou com uma arma disparando contra o rapaz.

O rapaz foi baleado na região da coxa e mesmo assim conseguiu fugir pulando o muro de uma casa. Logo após ele ligou para seu primo para o socorrer. A vítima foi encaminhada para o hospital onde aguarda por cirurgia, pois o projétil ficou alojado na perna do rapaz.