Homem morre esfaqueado e atropelado depois de assediar criança no Lageado

Um homem, identificado como André Lopes da Silva, de 38 anos, morreu após ser esfaqueado várias vezes e ser atropelado na noite desse domingo (4). A motivação do crime seria após o homem ter assediado uma criança durante uma festa que acontecia na Rua Anselmo Selingardi, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o suspeito de ter cometido o crime não teria gostado da atitude do homem durante a festa. Testemunhas também relataram que além da criança, André teria se insinuado para algumas mulheres, causando desconforto na comemoração. O suspeito teria tirado satisfação com o indivíduo, quando começou uma discussão.

Após o desentendimento, o agressor esfaqueou o homem diversas vezes e antes de fugir, o atropelou. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, porém, o homem já estava sem os sinais vitais. A Polícia Militar também esteve no local.

A Polícia Civil está investigando o ocorrido.