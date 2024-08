Sem pódio: Rebeca termina em 4º e Biles em 5º na trave nas Olimpíadas

A ginasta Rebeca Andrade ficou em 4º lugar na prova da trave da Olimpíada de Paris, na França. A paulista obteve 13.933 de nota pela exibição, ficando pouco atrás da italiana Manila Esposito, que conquistou o bronze, com 14.000. Apesar de alguns desequilíbrios na apresentação, a brasileira não teve queda do aparelho.

O ouro foi para a também italiana Alice D’Amato, que atingiu 14.366, enquanto a chinesa Zhou Yaqin, com 14.100, levou a prata. A estadunidense Simone Biles, favorita ao ouro, teve uma queda no fim da apresentação, que custou o lugar no pódio. Com 13.100 de nota, ela ficou na quinta posição. A catarinense Júlia Soares, em sua primeira final olímpica, foi a sétima colocada, com 12.333.

A final da trave foi marcada por muitas quedas das competidoras. Somente Rebeca e as três medalhistas não caíram nas apresentações. Ainda assim, Manila e Zhou tiveram dificuldades com alguns movimentos, que custaram pontos nas respectivas séries. A chinesa, por exemplo, teve nota 0.766 mais baixa que a da classificatória, em que foi a ginasta mais bem colocada.

A primeira brasileira a se apresentar foi Júlia. A catarinense iniciou com o “Soares”, manobra que leva seu sobrenome e utilizada por ela para subir na trave com uma meia pirueta. Ela vinha realizando a exibição sem erros, até sofrer uma queda, afetando significativamente a nota da ginasta de 18 anos.Rebeca, por sua vez, foi a última a competir. Ela teve de aguardar mais tempo que o normal para subir na trave, devido à demora na divulgação da nota de Biles. A brasileira realizou uma apresentação com um grau de dificuldade de execução menor que as do trio que foi ao pódio – o que a obrigava a ser praticamente perfeita.

Considerando somente as notas de execução, Rebeca foi a segunda mais bem avaliada (8.233). No entanto, como sua nota de dificuldade era menor (5.700) que as de Zhou (6.600) e Manila (5.800), a soma das pontuações deixou a paulista de 25 anos fora do pódio pela primeira vez em Paris.

Com Agência Brasil