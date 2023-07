Equipe de Militares do Exército são capacitados para ajudar na preservação do Pantanal

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) e o Exército Brasileiro têm parceria para promover o desenvolvimento sustentável no Pantanal. Ao todo, 20 militares que atuam em Corumbá, receberam certificados nesta sexta-feira (07), no Memorial do Homem Pantaneiro, após participarem de capacitações.

Parte integrante dessa proposta de trabalho envolve a capacitação de militares por parte do Instituto para ampliar o número de profissionais para realizar o plantio de mudas em processos de restauração ambiental, além de haver pessoal com conhecimento para a montagem de trilhas de longa distância.

Os participantes integram a 18ª Brigada de Infantaria do Pantanal e o 17º Batalhão de Fronteira. Participaram da entrega dos certificados o General de Brigada Marcelo Zanon Harnish, comandante da 18ª Brigada de Infantaria do Pantanal; Coronel Leandro Corrêa Pimentel, comandante do 17º Batalhão de Fronteira; o Capitão Jones Alves dos Santos, comandante da Companhia de Comando da 18ª Brigada de Infantaria do Pantanal; além do presidente do IHP, Ângelo Rabelo.

Militares que participaram de capacitação

Foram 10 militares que realizaram o Curso de Capacitação em Recuperação de Áreas pós incêndios florestais no Pantanal, realizado no período de 10 a 18 de abril de 2023, na Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Acurizal, na Serra do Amolar. Esse curso foi realizado pelo IHP, com apoio da empresa Restaura e a Brigada Alto Pantanal.

Os militares tiveram a oportunidade de acompanhar parte do processo de plantio de 25 mil mudas que foi realizado dentro do projeto Mitigação dos efeitos dos incêndios de 2020 e prevenção contra novos incêndios na Serra do Amolar, Pantanal, que é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) no âmbito do Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal (GEF Terrestre), que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como agência implementadora e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO como agência executora.

Os outros 10 militares certificados participaram da Capacitação para Manutenção de Trilhas de Longa Distância, que ocorreu entre 29 de maio a 09 de junho de 2023 na Serra do Amolar, ao longo de 60 km de trilha chamada Travessia Guadakan. A Brigada Alto Pantanal deu apoio nessa ação.

A Travessia Guadakan está sendo montada com apoio da Wetlands International Brasil e se trata de um produto de econegócio para fomentar o desenvolvimento sustentável na região da Serra do Amolar por meio do turismo.

Sobre o IHP

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Fundado em 2002, em Corumbá (MS), atua na conservação e preservação do bioma Pantanal e da cultura local. O IHP também integra o Observatório Pantanal.

As informações são da assessoria de imprensa do IHP.