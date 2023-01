Procurado desde fevereiro, “testa de ferro” do clã do tráfico é preso

Um dos narcotraficantes poderosos do Paraguai, Luis Estigarribia Aldrete, de 25 anos, conhecido como “testa de ferro”, foi preso na tarde de hoje (3) na fronteira com Mato Grosso do Sul.

Acusado de fazer parte do Clã Insfran, Alderete foi preso por agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) em Yasy Cañy, povoado localizado a 80 km de Paranhos (MS), no departamento de Canydeyú.

Conforme informações da agência paraguaia, Luiz Alderete foi localizado pelo serviço de inteligência. Sendo engenheiro civil, ele atua como administrador de projetos imobiliários da organização criminosa, apontada como responsável pelo envio de grandes carregamentos de cocaína em navios para a Europa, e também atuava como pastor no “Centro de Convenções Avivamento”.

O pastor lider da igreja, José Insfran, teve a prisão decretada no âmbito da “Operação A Ultranza”, em fevereiro do ano passado, mas continua foragido. A operação é considerada a maior investida de todos os tempos contra o crime organizado no país vizinho.

Luis Estigarribia Alderete foi preso no bairro San Miguel, quando circulava de moto. Ele estava sendo procurado desde 22 de fevereiro de 2022, quando teve a prisão decretada com os demais integrantes da organização.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.