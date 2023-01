Conleg continuará sob comando de Doriane Chamorro

O governador Eduardo Riedel (PSDB), a procuradora do Estado, Doriane Gomes Chamorro, foi designada para permanecer desempenhando, cumulativamente, a função de Consultora Legislativa de Mato Grosso do Sul. A confirmação foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (2). Ela já havia sido designada para exercer a chefia da Coordenadoria Jurídica da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Cjur-Segov) na edição n. 11.029.

Para a gestora, esta decisão do governador valida um trabalho que vem sendo realizado com muita seriedade e dedicação. “A expectativa é a melhor possível para contribuirmos com essa nova gestão que se inicia, com este novo Governo. Queremos colaborar ainda mais com as orientações técnico-jurídicas necessárias para o crescimento do Estado e das efetivações das políticas públicas. Além disso, desejamos manter a boa interlocução que tivemos nos últimos anos com a Assembleia Legislativa e, ao mesmo tempo, reconstruir essa forma de diálogo, pois teremos uma nova estrutura que irá compor o parlamento da Casa de Leis”, declara.

Doriane acrescenta que já fez uma reunião com sua equipe de trabalho e afirma que a Conleg-MS passará por alguns ajustes. “Nossa equipe é muito unida, focada e dedicada para conduzir as missões que nos demandam, mesmo assim, farei uma reestruturação interna para que possamos melhorar e entregar um serviço de excelência, que é o que o Estado merece”, finaliza.