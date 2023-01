Desfiles e cantata encantam visitantes da cidade do Natal

As famílias da Capital podem levar as crianças para curtir as apresentações na cidade do Natal, incluindo as Cantatas.

Nesta terça-feira (03), a agenda segue com diversas atrações e apresentações na Cidade do Natal. A partir das 17h, quando o local abre, a população poderá conferir Cantatas de Natal, Parada Natalina, brinquedos, roda gigante inclusiva.

A Parada segue até o dia 8 de janeiro no local, em um único horário, às 21h. O desfile conta com mais de 30 personagens, incluindo o Senhor e a Senhora Rena, além do cortejo musical. Ao final, as crianças e os adultos poderão tirar fotos com as atrações.

Desde segunda-feira (2), o City Tour está com saída em quatro horários, sendo 17h, 18h, 19 e 20h. A retirada de senhas é na entrada da Cidade do Natal, com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O passeio que é gratuito segue do local até a Praça Ary Coelho. As crianças, para que possam participar, deverão estar acompanhadas dos seus responsáveis. Ao todo, são 70 lugares disponíveis, sendo 55 em cima e 15 na parte de baixo.

