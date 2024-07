PRF recupera veículos furtados em Bataguassu

Os veículos foram recuperados na BR-267 e um deles seguia viagem para Dourados

Nessa terça-feira (30), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou dois veículos furtados na BR-267, em Bataguassu.

O primeiro veículo recuperado foi uma Toyota/Hilux, que seguia viagem com destino a Dourados. Os policiais notaram que a placa era falsa e o veículo tinha registro de furto, em São Paulo, desde a última quarta-feira (24). O motorista foi preso.

O segundo veículo modelo Hyundai/Creta também tinha placas falsas e foi furtado em Santo André (SP), desde maio deste ano.

A condutora afirmou que não sabia que o veículo era roubado e seguia viagem até Bataguassu. A mulher também foi presa.

