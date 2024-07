Foragido é preso em Aquidauana por porte ilegal de arma

O jovem estava foragido e tinha sentença definitiva nos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03

Na manhã dessa segunda-feira (29), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Aquidauana, prendeu um homem de 20 anos, condenado por porte e posse ilegal de arma de fogo.

O mandado de prisão foi expedido pela comarca de Aquidauana e o rapaz foi localizado na região da Vila Pinheiro .

