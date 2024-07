Lula sobrevoa incêndios no Pantanal e define regras para queimadas no bioma

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está em visita a Corumbá, região pantaneira de Mato Grosso do Sul, desde o final da manhã desta quarta-feira (31) para sancionar o projeto de lei nº 1.818/2022 que estabelece regras sobre queimadas no Pantanal.

Durante a visita, Lula aproveitou para sobrevoar ao lado do governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), áreas que ainda estão em chamas na região.

No voo, os governantes puderam avaliar as condições do bioma pantaneiro, que sofre com os incêndios desde o mês passado. Após o voo, Lula seguiu para a sede do Ibama/PrevFogo, acompanhado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do representante do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Rodrigo Agostinho.

A lei aprovada pelo presidente regulamenta as queimadas prescritas e controladas, além de propor diretrizes para o uso do fogo de forma controlada, buscando prevenir e combater os incêndios florestais.

Em discurso, o governador Eduardo Riedel destacou que desde fevereiro, as equipes já identificavam através de previsões climáticas, que não seria um ano fácil.

“Nós sabíamos o que estava por vir. Nós temos 12 milhoes de hectares [no Pantanal] e em 2020 foram queimados 3 milhões. Esse ano estamos perto de 1,5 milhão já queimados”, disse.

Segunda vez

Esta é a segunda visita presidencial ao Mato Grosso do Sul neste ano. A primeira ocorreu em abril, quando Lula visitou a fábrica da JBS, em Campo Grande, acompanhado pelo governador do Estado, Eduardo Riedel, e o embaixador chinês no Brasil, Zhu Qingqiao.

