Justiça do Trabalho promoverá 1º Torneio de Futebol Feminino Indígena

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul realizam, no dia 18 de outubro, a abertura do “1º Torneio de Futebol Feminino Indígena: Promovendo inclusão, empoderamento e conscientização nas comunidades”. O evento ocorrerá às 17h na Praça Esportiva Elias Gadia, em Campo Grande.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Subcomitê Regional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, o Conselho do Trabalho Decente e o Ministério Público do Trabalho. O torneio visa não só incentivar a prática esportiva entre jovens e mulheres indígenas, mas também promover a conscientização sobre temas importantes como a violência de gênero, o trabalho inadequado para adolescentes e os direitos das mulheres.

O primeiro jogo será realizado logo após a abertura oficial, no dia 18 de outubro. As partidas continuarão até o dia 20 de outubro, nos períodos da manhã e da noite, sendo disputadas na modalidade de futebol society. Seis equipes, representando os municípios de Campo Grande, Bodoquena, Aquidauana, Dourados, Miranda e Sidrolândia, participarão da competição. Confira os horários dos jogos na tabela anexa e participe dessa iniciativa.

Com informações da Justiça do Trabalho de MS.