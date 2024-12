PRF recupera veículo de luxo em Bataguassu

Na tarde de ontem (5), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo de luxo, em Bataguassu, que havia sido furtado.

Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram uma BMW/X3. Durante a fiscalização a equipe descobriu que o veículo possuía registro de furto, desde o último dia 4 deste mês, em Sinop (MT).

O condutor do veículo informou ter adquirido o veículo em uma garagem e que teria pago com cheques.

Ele e um passageiro, filho dele, foram encaminhados à Polícia Civil em Bataguassu.

