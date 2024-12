MS participa de Fórum que reúne especialistas internacionais para debater gestão pública

Nesta semana, gestores públicos de todo o Brasil se reuniram em Brasília para o XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, organizado pelo Conseplan (Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento). O evento, que começou na quarta-feira (4) e encerra nesta sexta-feira (6), reuniu especialistas nacionais e internacionais para debater as melhores práticas em gestão pública e políticas públicas.

Um dos marcos do encontro foi o lançamento da revista “Planejamento e Futuro”, que destaca referências de boas práticas de gestão dos estados brasileiros. A publicação recebeu contribuições das secretarias de Planejamento de todos os estados e do Distrito Federal e foi distribuída aos participantes do evento. Mato Grosso Sul se destacou com a prática do Contrato de Gestão em seis páginas da edição. Para acessar a versão digital da revista, clique aqui.

Representando Mato Grosso do Sul, participaram do fórum o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, o superintendente de Inteligência de Dados, Leandro Sauer, e a coordenadora de Planejamento e Estratégia, Katyuscia Campos, todos da Segov/MS (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica).

Ao longo dos três dias, a programação incluiu reuniões dos Grupos de Trabalho, painéis com representantes do Governo Federal e dos Estados, além de convidados da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

No primeiro dia, as atividades ocorreram na Escola de Governo do Distrito Federal, com destaque para a reunião do Grupo de Trabalho recém-criado para Planejamento de Longo Prazo, que se apresentou aos demais grupos: Investimentos Públicos, Planejamento e Orçamento, e Monitoramento e Avaliação.

Na quinta (5) e sexta-feira (6), o evento seguiu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com painéis sobre Sustentabilidade Fiscal, Orçamento Sensível ao Gênero e Agendas Transversais. A participação inédita da OCDE, representada por Elsa Pilichowski e Scherie Nicol, enriqueceu os debates com práticas internacionais no segundo dia do encontro.

Hoje, último dia do evento, foram apresentados painéis sobre Gestão Projetizada, Transversalidade e Financiamento de Riscos e Desastres Climáticos. Os Resultados dos Grupos de Trabalho também foram apresentados, com destaque para as evoluções em Investimentos Estratégicos, Planejamento e Orçamento, e Monitoramento e Avaliação.

O fórum foi encerrado com a despedida do atual presidente do Conseplan, Fabrício Marques, e o anúncio das atividades para 2025, incluindo o primeiro Congresso do Conseplan, previsto para maio do próximo ano.

Com Agência de Notícias MS

