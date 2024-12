Adolescente morre após churrasqueira desabar durante obra em Dourados

Na tarde da última quinta-feira (5), um adolescente de 16 anos morreu enquanto trabalhava em uma obra junto do padastro em Dourados.

O ocorrido foi no bairro Cidade Jardim I e de acordo com informações do site Dourados News, o jovem estaria na cidade há três dias com o padrasto para trabalhar.

A churrasqueira teria desabado durante a obra que o adolescente realizava na desmontagem da estrutura. Blocos de tijolos acabaram atingindo o menor

Segundo a polícia, a churrasqueira fica localizada em um canto do imóvel, mesmo local onde um padrão de energia estava sendo instalado. Por causa disso, a churrasqueira seria removida e para isso a obra seria realizada.

O padrasto trabalhava em uma outra área da casa, em volta de uma piscina. Ele ouviu barulho e correu até o local, o jovem estava ferido. ele tentou socorrê-lo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelo padrasto. No entnato, o adolescente já estava morto, conforme constatado pelos profissionais.

A Polícia Militarm e Perícia técnica também estavam no local. As investigações desse caso continuam.