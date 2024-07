PRF apreendeu 28 kg de cocaína em Terenos (MS)

Cães farejadores foram usados na operação

Nesse domingo (14), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 20 kg de cocaína em Terenos. A droga foi achada em um veículo VW/Tiguan, que voltava de Corumbá.

Os policiais suspeitaram do condutor que não soube explicar o motivo da viagem.

Dois cães farejadores foram usados na identificação da droga no veículo. A equipe encontrou os tabletes de cocaína e o motorista confirmou ter aceitado transportar a substância de Corumbá até Campo Grande.

O caso segue sendo investigado pela policia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram