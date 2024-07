Polícia Militar recebe sonômetro do Ministério Público

O medidor auxiliará as autoridades na fiscalização ambiental, principalmente nas ocorrências referentes à poluição sonora urbana.

Na manhã dessa sexta-feira (12), a PMA (Policia Militar Ambiental) recebeu um aparelho Medidor Integrador de Nível Sonoro do MPE (Ministério Público Estadual).

Devido a mudança da Legislação referente as normas técnicas obrigatórias para adequação dos equipamentos que aferem os ruídos sonoros, o medidor auxiliará as autoridades na fiscalização ambiental, principalmente nas ocorrências referentes à poluição sonora urbana.

